СМИ: Дуэйн Джонсон может сыграть в третьей части «Дэдпула»

Американский актер Дуэйн Джонсон может появиться в третьей части фильма «Дэдпул». Об этом сообщает We Got This Covered со ссылкой на источники.

Собеседник отметил, что участию Джонсона вероятно поспособствовал его коллега по фильму «Красное уведомление» (дата релиза запланирована на 2021 год) Райан Рейнолдс, который исполняет главную роль в «Дэдпуле».

По данным издания, студия Marvel уже провела переговоры с актером. Источник уточнил, что третий фильм о «Дэдпуле» не единственный проект, который обсуждался киностудией с Джонсоном.

При этом собеседник не рассказал, какая именно роль может достаться актеру в «Дэдпуле 3».

Официальных подтверждений этих данных пока не поступало ни от представителей Джонсона, ни от студии Marvel.

