Shazam составил топ-100 самых популярных песен за свою историю

Сервис для идентификации треков Shazam опубликовал рейтинг самый популярных треков за всю историю своего существования. Об этом сообщает «Би-би-си».

Так, на первом месте среди композиций, которые пользователи чаще всего пытались найти, стоит «Dance Monkey» (2019 год) от австралийской исполнительницы Tones and I, которую искали свыше 33 млн раз.

Кроме того, в тройку лидеров вошли «Prayer In C» (2014 год), автором которого стали Робина Шульца и Lilly Wood & The Prick, и «Let her Go» (2012 года) группы Passenger.

Десятку по популярности составили хит «Wake Me Up» Avicii, Major Lazer и их песня «Lean on», «Thinking Out Loud» Эда Ширана, «Cheap Thrills» от Sia, «Somebody That I Used to Know» Gotye, а также «This Girl» от Kungs, Cookin' on 3 Burners и хит Hozier «Take Me to Church».

