В Германии заявили о шутовской свободе в соцсети X

Правительство ФРГ прокомментировало резкое заявление американского предпринимателя Илона Маска о канцлере Германии Олафе Шольце, сообщает ТАСС.

По словам представителя кабмина Германии Кристиане Хофман, соцсети являются важным инструментом в работе и общении внутри правительства страны. Однако «в X царит шутовская свобода», добавила она.

До этого Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правительства Германии.

Таким образом он прокомментировал новости о развале правительства Германии, а также о разговорах о досрочных выборах в ФРГ.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек.

Ранее Шольц заявил, что готов обсудить график проведения досрочных выборов в ФРГ.