Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил и ограбил знакомого ради денег на алкоголь и наркотики

В Воронежской области мужчина ограбил знакомого ради алкоголя и наркотиков

close
Depositphotos

В Воронежской области 31-летний мужчина напал на своего знакомого ради кражи 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице 22 января в Бобровском районе — там 46-летний мужчина договорился встретиться со своим товарищем. Однако когда его знакомый пришел, он ударил россиянина в туловище и извлек из его кармана 30 тысяч рублей.

Пострадавший мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Отмечается, что мужчина сознался в содеянном.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Obozvrn.ru сообщает, что, по словам подозреваемого, деньги он украл ради покупки алкоголя и наркотиков.

Ранее россиянин отдохнул с приятелями в сауне и лишился 500 тысяч рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами