Россиянин избил и ограбил знакомого ради денег на алкоголь и наркотики

В Воронежской области 31-летний мужчина напал на своего знакомого ради кражи 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице 22 января в Бобровском районе — там 46-летний мужчина договорился встретиться со своим товарищем. Однако когда его знакомый пришел, он ударил россиянина в туловище и извлек из его кармана 30 тысяч рублей.

Пострадавший мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Отмечается, что мужчина сознался в содеянном.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Obozvrn.ru сообщает, что, по словам подозреваемого, деньги он украл ради покупки алкоголя и наркотиков.

Ранее россиянин отдохнул с приятелями в сауне и лишился 500 тысяч рублей.