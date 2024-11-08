В Петербурге националист ударил нейрохирурга из Индии лопатой, выкрикивая лозунги

В Петербурге неизвестный националист напал на нейрохирурга из Индии с лопатой, выкрикивая лозунги. Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщает «Фонтанка».

По словам пострадавшего, инцидент произошел неподалеку от станции метро «Беговая», когда врач шел к автобусной остановке. Мужчина внезапно ощутил удар сзади, снял наушник и увидел молодого человека, которому на вид было около 23 лет. Нападавший кричал националистические лозунги про Россию и «белых».

«Я не мог поверить, что такое происходит в людном месте. Я сразу начал убегать, так как он пытался ударить меня по голове», — рассказал нейрохирург, передает издание.

В результате врачу удалось сбежать от нападавшего. Медик планирует обратиться в полицию по факту случившегося. Он отметил, что живет в России уже более десяти лет и всегда ощущал себя в безопасности, а также выразил опасение, что в другой раз нападавший может ударить кого-то ножом.

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