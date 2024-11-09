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В США прокомментировали положение ВСУ в Курской области

WP назвала адской и абсолютно ужасной ситуацию в Курской области для ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Газета The Washington Post (WP) назвала положение ВСУ в Курской области «адским и абсолютно ужасным».

Отмечается, что двое украинских военных рассказали о своей повторной отправке в Курскую область. Они подчеркнули, что ситуация для ВСУ оказалась намного сложнее, чем в начале августа.

«Битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев... эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области... описывают адские условия», — говорится в публикации.

До этого в Курской области сняли на видео разбитую технику НАТО. На кадрах показан уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro, у которого оторвано колесо и побиты стекла, а также бронемашина МRAP американского производства, предназначенного для транспортировки личного состава.

Российские военные забирают технику в тыловые районы для дальнейшего изучения.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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