Газета The Washington Post (WP) назвала положение ВСУ в Курской области «адским и абсолютно ужасным».

Отмечается, что двое украинских военных рассказали о своей повторной отправке в Курскую область. Они подчеркнули, что ситуация для ВСУ оказалась намного сложнее, чем в начале августа.

«Битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев... эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области... описывают адские условия», — говорится в публикации.

До этого в Курской области сняли на видео разбитую технику НАТО. На кадрах показан уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro, у которого оторвано колесо и побиты стекла, а также бронемашина МRAP американского производства, предназначенного для транспортировки личного состава.

Российские военные забирают технику в тыловые районы для дальнейшего изучения.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.