Агутин вышел в финал американского конкурса сонграйтеров

Российский эстрадный исполнитель Леонид Агутин стал финалистом 25-го международного конкурса сонграйтеров USA Songwriting Competition.

Агутин вышел в финал в двух категориях со своей песней Just a Rainy Day. «На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях — Lyrics Only и World Music. Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской «Песней года», — пошутил Агутин в Instagram.

Ранее альбом Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми» в пяти номинациях.

