Режиссер «Один дома – 2» раскрыл обстоятельства появления Трампа в фильме

Режиссер фильма «Один дома – 2» Крис Коламбус рассказал изданию Insider обстоятельства появления в картине Дональда Трампа, бывшего на тот момент бизнесменом.

Создатели фильма хотели снять сцену в отеле Plaza, которым тогда владел Дональд Трамп, заявил Коламбус. Они связались с Трампом, он разрешил съемки, однако кроме стандартной платы запросил роль в фильме.

По словам режиссера, Трамп заявил, что единственным способом использовать Plaza для съемок является предоставление ему роли в картине.

Коламбус отметил, что решил оставить сцену с Трампом в фильме из-за позитивной реакции аудитории на его появление.

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