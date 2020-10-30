Россияне назвали Киркорова и Гагарину лучшими эстрадными артистами

Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали лидерами рейтинга лучших эстрадных исполнителей 2020 года по мнению россиян, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Гагарина возглавила список лучших певиц с 12% голосов, обогнав Аллу Пугачеву, Валерию, Светлану Лободу, Ларису Долину, Софию Ротару, Ани Лорак, Елену Ваенгу, Зиверт и Надежду Бабкину, которые также вошли в топ-10.

За Киркорова голос отдали 9% респондентов. В топ лучших певцов также вошли Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Валерий Меладзе и Баста.

В телефонном опросе принимали участие граждане России в возрасте от 18 лет.

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