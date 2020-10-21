Путин и Михалков подняли бокалы за здоровье друг друга

Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков подняли бокалы шампанского за здоровье друг друга во время звонка по видеосвязи, передает РИА «Новости».

Путин поднял бокал, поздравляя Михалкова с днем рождения. По его словам, «несмотря на то, что рабочий день еще не закончился». «Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете. Я искренне предан без лести», — сказал Михалков, принимая тост президента.

Никита Михалков 21 октября празднует 75-летие. В этот день Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя труда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Михалков высказался об идеологии в России

— Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

— Путин поздравит Михалкова с юбилеем лично