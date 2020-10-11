Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца в новых сериях «Ну, погоди!»
В новых сериях мультсериала «Ну, погоди!» Зайца озвучит актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».
Как отмечают в студии, Заяц — не менее колоритный персонаж, чем Волк, по своему образу он современная версия «мальчика-хорошиста». Заяц занимается спортом, разбирается в технике, ведет здоровый образ жизни, любит учиться новому и может предугадать ситуацию наперед, тем самым обхитрив Волка.
«И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталева — на наш взгляд, это очень гармоничный тандем», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Волка в новых сериях «Ну, погоди!» озвучит актер и комик Гарик Харламов.
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