Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца в новых сериях «Ну, погоди!»

В новых сериях мультсериала «Ну, погоди!» Зайца озвучит актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».

Как отмечают в студии, Заяц — не менее колоритный персонаж, чем Волк, по своему образу он современная версия «мальчика-хорошиста». Заяц занимается спортом, разбирается в технике, ведет здоровый образ жизни, любит учиться новому и может предугадать ситуацию наперед, тем самым обхитрив Волка.

«И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталева — на наш взгляд, это очень гармоничный тандем», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Волка в новых сериях «Ну, погоди!» озвучит актер и комик Гарик Харламов.

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