Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Жванецкий закрыл передачу и закончил концертную деятельность.

Сташкевич уточнил, что информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной.

Советскому и российскому писателю-сатирику Михаилу Жванецкому 6 марта исполнилось 86 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Михаил Жванецкий отмечает юбилей

— Жванецкий пожаловался на здоровье и не пошел на вручение госнаград

— Жванецкий дал россиянам совет в связи с коронавирусом