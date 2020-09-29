Концерты Стинга отменены в России

Концерты британского певца Стинга отменены в Восточной Европе, включая Россию, из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на концертное агентство Matreshka concerts.

«С огромным сожалением мы сообщаем об отмене концертов Sting My Songs в Восточной Европе, запланированных на осень этого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Стинг «искренне сожалеет о том, что так произошло, и с нетерпением ждет возможности возвращения в Россию для выступлений».

Деньги за билеты вернут в течение 180 дней.

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