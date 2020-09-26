Дробыш опубликовал видео с госпитализацией Валерии

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш опубликовал на своей странице в Instagram видео с госпитализацией певицы Валерии.

На ролике видно, как артистку везут на каталке в карету скорой помощи. При этом действие происходит не в России. Дробыш просит Валерию спеть ее песню «Часики». В ответ артистка улыбаясь напевает припев композиции.

«Валерия! С песней по жизни... Конечно, чтобы набрать много просмотров я должен был написать: Страшная трагедия в семье Пригожина (Иосифа Пригожина, мужа певицы — прим. «Газеты.ru»). Но шутить на эту тему не хочу. Всем здоровья», — написал под видео Дробыш.

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