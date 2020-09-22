«Довод» собрал почти 600 млн рублей в российском прокате

Фильм Кристофера Нолана «Довод» собрал в российском прокате почти 600 млн руб., сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В России фильм вышел 3 сентября. В день премьеры он собрал кассу в 35 млн руб., в первые выходные проката — 189 млн руб.

Главные роли в фантастическом шпионском боевике исполнили актеры Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Довод» стал лидером российского проката

— Более миллиона россиян посетили кино в выходные

— Фильм «После. Глава 2» стал лидером российского проката