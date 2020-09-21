СМИ: актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Российский актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Ему было 43 года, сообщил «Подъему» источник в полиции.

По его данным, Жулин был за рулем иномарки и нарушил ПДД, не уступив водителю маршрутного автобуса. Авария произошла утром, около 9.00 мск, на 61-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума».

Жулин известен по роли Алексея Казарина в сериале «Александровский сад». Также он играл в «Экстраскопе» (2004), «Если у Вас нету тети (Украина, 2007). В 2009 году после съемок сериала «Охота на Берию» он ушел в монастырь и стал послушником. Позднее Жулин вернулся в профессию.