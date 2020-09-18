Киркоров и Басков процитировали Лукашенко в новой песне

Российские и белорусские исполнители в рамках проекта «Артисты за мир» записали песню, в названии которой процитированы слова белорусского президента Александра Лукашенко: «Любимую не отдают».

В видеоролике, снятом на композицию, появляются Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Диана Гурцкая и другие звезды. «Поднимались не раз, только вверх и вперед, белорусы — мы сила», — поется в песне.

«Любимую не отдают» — цитата из послания к народу и Национальному собранию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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