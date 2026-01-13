Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Прокуроры организовали проверку московского ТЦ, в сетях которого заметили мертвых птиц

Прокуратура проверит ТЦ в Москве, где заметили мертвых птиц
Telegram-канал Москвач • Новости Москвы

Прокуратура Москвы обратила внимание на информацию о гибели птиц в торговом центре города. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

На данный момент сотрудники прокуратуры проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

О произошедшем стало известно после того, как посетители ТЦ «Авиапарк» сняли мертвых птиц, которые запутались в сетях. Сами сети сотрудники установили, чтобы птицы не попадали в залы комплекса.

Ситуация вызвала гнев у пользователей социальных сетей. Они отметили, что птицы могут находиться в сетях сутками и долго умирать.

В ТЦ объяснили установку сетей соблюдением санитарных требований. По их словам, установленные сети являются одним из наиболее щадящих методов. Каждый вечер работники освобождают птиц. Однако руководство пообещало изучить и другие методы.

Ранее женщину арестовали и оштрафовали за кормление голубей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612829_rnd_7",
    "video_id": "record::aab7de6c-dabb-4e0e-acc7-aae516a0f0eb"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+