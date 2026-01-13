Прокуроры организовали проверку московского ТЦ, в сетях которого заметили мертвых птиц

Прокуратура Москвы обратила внимание на информацию о гибели птиц в торговом центре города. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

На данный момент сотрудники прокуратуры проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

О произошедшем стало известно после того, как посетители ТЦ «Авиапарк» сняли мертвых птиц, которые запутались в сетях. Сами сети сотрудники установили, чтобы птицы не попадали в залы комплекса.

Ситуация вызвала гнев у пользователей социальных сетей. Они отметили, что птицы могут находиться в сетях сутками и долго умирать.

В ТЦ объяснили установку сетей соблюдением санитарных требований. По их словам, установленные сети являются одним из наиболее щадящих методов. Каждый вечер работники освобождают птиц. Однако руководство пообещало изучить и другие методы.

Ранее женщину арестовали и оштрафовали за кормление голубей.