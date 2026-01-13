Военкор назвал удары ВС России по Киеву «жирным намеком НАТО»

Коц: ВС России показали НАТО, что не следует соваться не в свое дело

Удары российских войск по Киеву являются не только ответом на атаки ВСУ городов РФ, в частности Белгорода, но и демонстрацией НАТО военной мощи страны. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия наглядно демонстрирует НАТО, что может наносить удары «по столице враждебного государства», используя за раз сотни дронов и десятки ракет.

«С жирным намеком: не суйтесь не в свое дело», — написал Коц.

Военкор отметил, что эти удары также направлены на ослабление Украины. Он обратил внимание, что в Киеве находятся объекты оборонной промышленности, работа которых зависит от стабильного энергоснабжения, отсутствие которого снижает боеспособность украинских войск. Угроза столице вынуждает украинские власти концентрировать эффективные системы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Киева, оставляя другие регионы менее защищенными, добавил Коц.

13 января украинское издание «Фокус» сообщило о серии взрывов в Киеве. По информации украинского Telegram-канала «Страна.ua», звуки взрывов также были слышны в Броварах Киевской области Украины. В столице Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике.