«Трудно удивляться»: босс НХЛ об уникальном рекорде Овечкина

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его не удивляют рекорды российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Каждый раз, когда Алекс устанавливает новый исторический рекорд в НХЛ или достигает новой вехи, трудно удивляться. Он уже зарекомендовал себя как один из самых выдающихся игроков в истории хоккея», — подчеркнул он.

В ночь на 12 января Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз» (2:3). Россиянин стал единственным игроком в истории лиги, забросившим не менее 20 шайб в 21 сезоне с начала своей карьеры.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

