В МИД России рассказали о подготовке мистификации в Буче

Захарова пошагово рассказала, как Запад создал мистификацию в Буче
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подробно изложила позицию ведомства о том, как страны Запада создали мистификацию в Буче. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) дипломат заявила, что киевские власти инсценировали события в Буче при участии западных PR-специалистов. Захарова отметила, что западные СМИ публиковали репортажи с обвинениями в адрес России, европейские политики оперативно приезжали в Киев для подготовки фоторепортажей, а в тот же день в Википедии появилась политизированная статья с недостоверной информацией. Кроме того, она утверждала, что ангажированный секретариат ООН предоставил площадку президенту Украины Владимиру Зеленскому для распространения, как она выразилась, ложных заявлений.

Захарова отметила, что для западной аудитории и людей, не проводивших детального анализа ситуации, происходящее может выглядеть убедительно. При этом она заявила, что, по ее оценке, каждый этап этой истории представляет собой тщательно спланированную масштабную ложь, а целью ее организаторов был срыв переговоров и отказ от подписания мирного соглашения.

По словам Захаровой, фактор времени играет ключевую роль и чем оперативнее МИД России реагирует, тем выше вероятность, что опровержение станет частью информационного пространства и поможет развеять недостоверные сведения. Захарова отметила, приоритетом ведомства остается продвижение достоверной информации и подготовка взвешенных, основанных на фактах опровержений. Она также отметила, что в случаях, требующих глубокого анализа, министерство уделяет дополнительное время тщательному изучению распространяемых фейков, отдавая приоритет качеству и проработанности, поскольку итоговый результат, как подчеркнула Захарова, будет полезен для всех.

Ранее экс-глава контрразведки ФСБ рассказал о провокации в Буче.

