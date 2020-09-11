Актера Кевина Спейси снова обвинили в изнасиловании подростка, сообщает Variety.

На него подали в суд двое мужчин. По их словам, изнасилование произошло в 1980-х годах, когда обоим было по 14 лет. Один из истцов — Энтони Рэпп, который в 2017 году уже заявлял о домогательствах со стороны Спейси.

Второй мужчина остался анонимным, о нем известны только инициалы — CD. Он утверждает, что Спейси заманил его домой под предлогом урока актерского мастерства и склонил к сексу.

В 2018 году на изнасилования и домогательства со стороны Спейси жаловались почти два десятка человек, но обвинения в адрес Спейси были отозваны прокуратурой.

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