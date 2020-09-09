Алек Болдуин стал отцом в шестой раз

Супруга актера Алека Болдуина Хилария родила пятого ребенка от звезды. Об этом она сообщила в Instagram.

Сам 62-летний актер стал отцом в шестой раз — у него есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

«Прошлой ночью у нас родился малыш. Он само совершенство, мы счастливы. Имя еще не придумали», — написала Хилария.

Перед рождением пятого ребенка 36-летняя Хилария Болдуин перенесла два выкидыша подряд.

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