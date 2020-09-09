Алек Болдуин стал отцом в шестой раз
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Супруга актера Алека Болдуина Хилария родила пятого ребенка от звезды. Об этом она сообщила в Instagram.
Сам 62-летний актер стал отцом в шестой раз — у него есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.
«Прошлой ночью у нас родился малыш. Он само совершенство, мы счастливы. Имя еще не придумали», — написала Хилария.
Перед рождением пятого ребенка 36-летняя Хилария Болдуин перенесла два выкидыша подряд.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Беременную пятым ребенком жену Алека Болдуина застыдили за оголенный живот
— Звезда «Фабрики звезд» станет многодетной мамой
— Жена Джейми Оливера перенесла третий выкидыш подряд