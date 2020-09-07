Адвокат Ефремова прокомментировал просьбу Охлобыстина к Путину

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев прокомментировал телеканалу «Звезда» обращение актера Ивана Охлобыстина к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать артиста.

По словам защитника, прошение о помиловании может подать только сам Ефремов. Лишь после этого близкие смогут поддержать его своими обращениями.

Пашаев также отметил, что подобная просьба преждевременна, так как прошение о помиловании возможно лишь после приговора.

Ранее актер Иван Охлобыстин обратился во «ВКонтакте» к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пощадить» актера Михаила Ефремова.

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