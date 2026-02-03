Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Челябинская школьница отдала мошенникам сейф с драгоценностями на 8 млн рублей

В Челябинске школьница отдала мошенникам сейф родителей
Shutterstock

В Челябинске несовершеннолетняя, поверив телефонным мошенникам, выдавшим себя за сотрудников Госуслуг и Центробанка, передала им сейф с драгоценностями и наличными. Об этом сообщает УМВД региона.

Сначала девочке позвонил курьер, выманивший код из СМС-сообщения, затем с ней связался мужчина, представившийся специалистом по безопасности портала Госуслуг, и сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на гражданина «недружественной страны».

После этого «сотрудник ЦБ» заявил, что в отношении семьи возбуждено уголовное дело, и для его прекращения необходимо «задекларировать» все ценности. Школьница отдала злоумышленникам сейф, в котором хранились деньги, золотые монеты и ювелирные украшения.

Родители, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Общий ущерб составил 8 млн рублей.

Ранее пенсионерка поверила в «подозрительные переводы» и лишилась 11 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!