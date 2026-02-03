Челябинская школьница отдала мошенникам сейф с драгоценностями на 8 млн рублей

В Челябинске несовершеннолетняя, поверив телефонным мошенникам, выдавшим себя за сотрудников Госуслуг и Центробанка, передала им сейф с драгоценностями и наличными. Об этом сообщает УМВД региона.

Сначала девочке позвонил курьер, выманивший код из СМС-сообщения, затем с ней связался мужчина, представившийся специалистом по безопасности портала Госуслуг, и сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на гражданина «недружественной страны».

После этого «сотрудник ЦБ» заявил, что в отношении семьи возбуждено уголовное дело, и для его прекращения необходимо «задекларировать» все ценности. Школьница отдала злоумышленникам сейф, в котором хранились деньги, золотые монеты и ювелирные украшения.

Родители, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Общий ущерб составил 8 млн рублей.

