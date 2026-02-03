Размер шрифта
Экс-главу Минфина РФ нашли в рассекреченных документах по делу Эпштейна

Экс-министр финансов России Кудрин 32 раза упоминается в файлах Эпштейна
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин 32 раза упоминается в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом стало известно RTVI.

Первый раз Кудрин появляется в документах Эпштейна в октябре 2010 года. Его имя упоминается в переписке финансиста с генеральным директором банка Barclays Джессом Стейли и главой JP Morgan в России Джеффри Костелло. Тогда они обсуждали свое участие в приватизации государственной собственности в России.

В другой переписке, датированной маем 2014 года, Эпштейн предлагает собеседнику спросить у Кудрина, который на тот момент был деканом СПбГУ и выступал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), «почему бы не создать валюту, обеспеченную газом».

Экс-министр финансов упоминается и в других архивных файлах по делу Эпштена. В частности, в 2016 году муж посла США на Мальте Джонатан Фаркас спросил у Эпштейна, знает ли тот Кудрина. Финансист ответил, что лично с ним не знаком.

В обнародованных минюстом США файлах по делу Эпштейна упоминаются десятки западных политиков, в том числе имена президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

До этого в документах Эпштейна нашли фамилию основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее премьер Польши пообещал «особое место в аду» для сообщников Эпштейна
 
