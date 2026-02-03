Размер шрифта
Лукашенко назвал эффективный способ борьбы с пьянством рабочих

Лукашенко: Своевременная выдача зарплаты искоренит пьянство рабочих
Сергей Бобылев/РИА Новости

Отсутствие задержек заработных плат эффективно помогает искоренить пьянство рабочих. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство «БелТА».

Работники, отметил он, у которых задерживаются выплаты, злоупотребляют крепким алкоголем. Это, по мнению белорусского лидера, становится для них своего рода выходом из кризисной ситуации.

Лукашенко заявил, что такие сотрудники покупают сахар у проживающих поблизости от предприятия пенсионеров, а затем варят самогон. Он подчеркнул, что если начальство не будет выполнять своих обязательств перед работниками, то и последние будут вести себя неподобающим образом, нарушая трудовую дисциплину.

«Да, (рабочие — прим.) пьют. А если вы им зарплату не платите?» — поинтересовался Лукашенко во время совещания по вопросам социально-экономического развития Витебской области.

30 января Лукашенко назвал девушкам страны самый лучший способ всегда оставаться молодыми и красивыми. По его мнению, лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег.

Ранее Лукашенко рассказал, при каких условиях женщины могут требовать от него, что угодно.
 
