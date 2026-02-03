Силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над Россией. Военная операция, день 1441-й

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
Один мирный житель погиб и еще четверо ранены в Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
⚡Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.
На левом берегу Киева вели экстренные отключения света, сообщает «Страна».
Россия этой ночью выпустила по энергетике Украины более 70 ракет и 450 БПЛА, под ударами были Киев, Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области, заявил Владимир Зеленский.
Более 110 тысяч абонентов в Харькове на востоке Украины остались без теплоснабжения, сообщил министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.
Ночью были нанесены удары по электростанциям и ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепропетровске, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
В Винницкой области после ночного удара обесточены 50 населенных пунктов, сообщает «Страна».
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о «существенном» повреждении оборудования своих электростанций.
Flightradar: aмериканский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, летает над южной частью Черного моря.
Над Курской областью сбили 23 беспилотника ВСУ за прошедшие сутки, 25 раз ВСУ атаковали приграничье из артиллерии, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
ВСУ на минувшей неделе за сутки атаковали территорию Белгородской области 150 дронами, это стало «рекордом» противника в 2026 году, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошни. В регионе за неделю пострадали 27 мирных жителей, четверо из них погибли.
Financial Times: Украина, США и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки любого будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Более 20 человек погибло в результате атак со стороны ВСУ на приграничные населенные пункты Белгородской области с начала года, 98 человек ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
🔴Минобороны: силами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских БПЛА
• три БПЛА – над территорией Белгородской области,
• три БПЛА – над территорией Орловской области,
• два БПЛА – над территорией Калужской области,
• один БПЛА – над территорией Курской области,
• один БПЛА – над территорией Ростовской области.
ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщают украинские мониторинговые ресурсы. Были запущены ракеты «Циркон» из Крыма, баллистические ракеты «Искандер-М» и крылатые ракеты «Х-32» из Брянской области, крылатые ракеты «Х-101» с бомбардировщиков Ту-95МС.
