Силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над Россией. Военная операция, день 1441-й

8:20

🔴Минобороны: силами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских БПЛА



• три БПЛА – над территорией Белгородской области,

• три БПЛА – над территорией Орловской области,

• два БПЛА – над территорией Калужской области,

• один БПЛА – над территорией Курской области,

• один БПЛА – над территорией Ростовской области.