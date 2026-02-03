Размер шрифта
Силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над Россией. Военная операция, день 1441-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1441-й день
Бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС РФ в южном секторе СВО.
РИА Новости

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о «существенном» повреждении оборудования своих электростанций, пишет издание «Страна». Украина, США и страны Европы согласовали план поддержки мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщает Financial Times. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили над южной частью Черного моря, передает Flightradar. Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
11:53

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.

11:34

Один мирный житель погиб и еще четверо ранены в Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

11:25

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

11:09

На левом берегу Киева вели экстренные отключения света, сообщает «Страна».

10:52

Россия этой ночью выпустила по энергетике Украины более 70 ракет и 450 БПЛА, под ударами были Киев, Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области, заявил Владимир Зеленский.

10:32

Более 110 тысяч абонентов в Харькове на востоке Украины остались без теплоснабжения, сообщил министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.

10:17

Ночью были нанесены удары по электростанциям и ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепропетровске, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

10:02

В Винницкой области после ночного удара обесточены 50 населенных пунктов, сообщает «Страна».

9:54

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о «существенном» повреждении оборудования своих электростанций.

9:44

Flightradar: aмериканский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, летает над южной частью Черного моря.

9:29

Над Курской областью сбили 23 беспилотника ВСУ за прошедшие сутки, 25 раз ВСУ атаковали приграничье из артиллерии, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:08

ВСУ на минувшей неделе за сутки атаковали территорию Белгородской области 150 дронами, это стало «рекордом» противника в 2026 году, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошни. В регионе за неделю пострадали 27 мирных жителей, четверо из них погибли.

8:52

Financial Times: Украина, США и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки любого будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом.

8:41

Более 20 человек погибло в результате атак со стороны ВСУ на приграничные населенные пункты Белгородской области с начала года, 98 человек ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:20

🔴Минобороны: силами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских БПЛА

• три БПЛА – над территорией Белгородской области,
• три БПЛА – над территорией Орловской области,
• два БПЛА – над территорией Калужской области,
• один БПЛА – над территорией Курской области,
• один БПЛА – над территорией Ростовской области.

8:10

ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщают украинские мониторинговые ресурсы. Были запущены ракеты «Циркон» из Крыма, баллистические ракеты «Искандер-М» и крылатые ракеты «Х-32» из Брянской области, крылатые ракеты «Х-101» с бомбардировщиков Ту-95МС.

8:00

Сегодня 1441-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
