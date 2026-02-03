Впервые найдена причина распространенного побочного эффекта статинов

Примерно у 10% людей, принимающих статины для снижения уровня холестерина, возникают боли в мышцах, слабость и быстрая утомляемость. Эти побочные эффекты нередко заставляют пациентов отказываться от препаратов, несмотря на их доказанную способность снижать риск инфаркта и инсульта. Теперь американские ученые выяснили, в чем может быть причина этих симптомов. Работа опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

Статины снижают уровень «плохого» холестерина ЛПНП, блокируя фермент, необходимый для его синтеза в печени. Однако, как выяснилось, препараты действуют не только на целевую молекулу. Они также взаимодействуют с белком RyR1 — кальциевым каналом, расположенным в мышечных клетках и отвечающим за поступление ионов кальция, необходимых для сокращения мышц.

В норме этот канал открывается и закрывается строго контролируемо. Но эксперименты на мышах показали, что некоторые статины, в частности симвастатин, могут «подклинивать» RyR1 в открытом состоянии. В результате кальций начинает бесконтрольно поступать в мышечные клетки, вызывая их повреждение или активацию ферментов, разрушающих мышечную ткань.

Это может объяснять такие симптомы, как хроническая боль, судороги, слабость и болезненность мышц. У людей с мутациями в гене RyR1 риск особенно высок: у них при приеме статинов могут возникать эпизоды злокачественной гипертермии, нарушения дыхания и резкое снижение мышечной силы.

В крайне редких, но тяжелых случаях прием статинов может приводить к рабдомиолизу — массивному разрушению мышц с последующим поражением почек, а также к аутоиммунному некротизирующему миозиту, при котором иммунная система атакует собственные мышечные ткани.

Авторы подчеркнули, что этот механизм не обязательно объясняет все случаи непереносимости статинов, однако он дает важную подсказку. Понимание роли кальциевого канала может помочь заранее выявлять людей с повышенным риском побочных эффектов.

Кроме того, исследователи предлагают два возможных пути решения проблемы. Первый — разработка новых статинов, которые не будут взаимодействовать с RyR1. Второй — применение препаратов класса Rycal, способных «закрывать» поврежденные кальциевые каналы. В экспериментах на мышах такие вещества предотвращали мышечную слабость, вызванную статинами.

