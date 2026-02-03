Размер шрифта
Отец накачивал наркотиками пятилетнего сына и разрешал друзьям его насиловать

Во Франции отец накачивал наркотиками сына и приводил к нему насильников
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во французском Лилле начался судебный процесс над девятью мужчинами, обвиняемыми в изнасиловании пятилетнего мальчика, ребенка накачивал наркотиками отец. Об этом сообщает Le Monde.

Расследование началось в феврале 2025 года. Согласно материалам дела, отец ребенка сознательно вовлекал сына в контакты со взрослыми мужчинами, предварительно давая ему психоактивные вещества, лишавшие мальчика возможности сопротивляться.

Обвиняемыми по делу проходят девять мужчин, которые могли насиловать несовершеннолетнего, еще один задержанный свел счеты с жизнью. Ребенок изъят из-под опеки отца и находится с матерью, получая психологическую помощь. За преступления с особой жестокостью и применением химических веществ обвиняемым грозит пожизненное заключение.

До этого в Латвии под суд попал отец, который годами насиловал дочь. В период с 2017 по 2023-й год, оставаясь наедине с ребенком, он пользовался доверием пострадавшей и совершал преступления против ее половой неприкосновенности.

Ранее подросток откусил у насильника кусок языка, отбиваясь от него.
 
