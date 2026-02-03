Размер шрифта
Экс-советницу бывшего самарского губернатора осудили за аферу с работой на 6 млн рублей

Суд Самары приговорил экс-советницу бывшего губернатора к 5 годам
Бывшую советницу экс-главы Самарской области Ольгу Михееву признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Дело рассматривал Ленинский районный суд Самары, сообщает региональная прокуратура.

Михеевой вменяли особо крупное мошенничество с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соучастником по делу проходил ее брат, которому предъявили обвинение по той же статье: он получил три года колонии. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокуратуры, в соответствии с которым осужденные должны возместить причиненный ими ущерб.

Из материалов суда следует, что в 2022-2023 годах Михеева, будучи советницей возглавлявшего Самарскую область Дмитрия Азарова, незаконно занимала должности одновременно гендиректора АНО «Институт регионального развития» и директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Следствие установило, что работу она не выполняла, но получала зарплату, премии и компенсации.

В ходе расследования также было установлено, что обвиняемая оформила своего брата Дениса Гусева на работу с обязанностями, которые он и так выполнял на другой должности. В результате родственник Михеевой получал оплату за одно и то же в двух местах.

Сначала СК оценил размер причиненного действиями экс-советницы Азарова ущерба в 1,4 млн рублей, но в процессе расследования пришел к выводу, что брат с сестрой в совокупности получили незаконным путем порядка 6 млн рублей.

«Институт регионального развития» был создан в 2019 году по решению Самарского облправительства для «выработки предложений по концептуальным направлениям развития» региона, Михеева стала его первым руководителем. До этого она возглавляла областное управление финконтроля и являлась заместителем председателя регионального правительства. Ее задержали 17 мая 2024 года.

Ранее экс-депутат Казанской гордумы получила четыре года колонии за мошенничество на сумму свыше 37 млн рублей.
 
