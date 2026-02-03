Бывшему сочинскому судье Слуке предъявили обвинение по двум статьям УК

Экс-судье сочинского райсуда Валерию Слуке предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и вынесении семи заведомо неправосудных решений, сообщил Следственный комитет.

В случае признания виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 305 УК РФ — до четырех лет колонии. По данным Следкома, в 2021-2022 годах Слука превысил должностные полномочия, приняв от граждан семь безосновательных исков, а потом вынес по ним заведомо неправосудные решения. В материалах дела экс-судьи подчеркивается, что исковые заявления касались вопросов вне территориальной подсудности Центрального районного суда города Сочи и фактически не рассматривались.

Следствие считает, что Слука выносил решения по указанным искам, не проводя исследование доказательств и не привлекая ни ответчика, ни других заинтересованных лиц, то есть фактически не рассматривал исковые заявления. В результате этих противозаконных действий земля стоимостью около 5 млн рублей перешла из муниципальной собственности в частные руки. Впоследствии апелляционная инстанция отменила эти решения и вернула участки муниципалитету.

Уголовное дело на 66-летнего экс-судью завели в январе, сегодня он был арестован.

Ранее появились фото личной коллекции Слуки, изъятой при обыске у него дома: там есть оружие, ловец снов и неонацистская символика.