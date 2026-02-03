«Целенаправленный удар». Почему Зеленский заявил об изменении подхода к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле подчеркивали, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля.

Работа украинской переговорной группы будет скорректирована после масштабного удара Вооруженных сил России по объектам энергетики на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Это был целенаправленный удар по энергетике и рекордное количество баллистических ракет <…> Работа нашей переговорной команды будет соответствующим образом скорректирована», — отметил он в своем Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что российская армия якобы воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года». Температура на значительной части Украины составляет -20°C, подчеркнул он.

По словам украинского лидера, ВС России применили 32 баллистические ракеты , еще 11 ракет других типов, 28 крылатых ракет и 450 ударных беспилотников. Объекты энергетики в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили «наибольший ущерб».

«Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине», — написал он.

Позже на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится в Киеве с официальным визитом, Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы «нарушила обещание» и в связи с этим «должны быть последствия» .

«Президент США [Дональд Трамп] говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически это началось в ночь на пятницу [30 января]. А в ночь на сегодня россияне, по нашему взгляду, нарушили обещание», — сказал он.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Зеленский уточнил, что в ходе встречи с Рютте обсуждался вопрос «оперативных» поставок ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Я надеюсь, что нам удастся реализовать все, о чем мы договорились», — добавил украинский лидер.

«Зеленский усугубил ситуацию»

Россия нанесла массированный удар по Украине в связи с тем, что Киев не выполнил взятые на себя обязательства, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Потому что Украина продолжала активные действия, в том числе и с беспилотниками. Мы ждем решения, которые Украина должна принять на очередном этапе переговоров. Это элемент воздействия на переговорный процесс», — сказал он «Ленте.ру».

Россия ответила на атаки ВСУ на Белгород , считает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Мы провели массированную атаку на Украину из-за ударов, которые во время перемирия наносил Киев по Белгороду и другим населенным пунктам, по мирным жителям, что привело к гибели людей», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, к ответным действиям мог подтолкнуть приказ Зеленского «убивать в месяц по 50 тысяч российских солдат», предположил Кнутов. По его словам, Киев также предпринимал попытки восстановить некоторые объекты ВПК.

«Все это было нами выведено из строя. Зеленский сам усугубил ситуацию с конфликтом , и сейчас удивляться на его месте — это просто странно», — резюмировал Кнутов.

В ночь на 3 февраля российские войска в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, а также местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия , сообщило Минобороны РФ. Атака произошла в преддверии второго раунда переговоров трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби, который запланирован на 4–5 февраля.