Военный ответ через 72 часа. Украина, ЕС и США придумали план на случай срыва Россией будущего мира

Украина и страны Запада подписали план поддержки возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, утверждает Financial Times. В документе предусмотрен «скоординированный военный ответ» в случае нарушения Россией мира на Украине. Он допускает в том числе прямое участие армий Европы и США. Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что «коалиция желающих» разместит на украинской территории войска сразу после окончания конфликта.

Власти Украины, США и европейских государств согласовали план поддержки потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По утверждениям собеседников издания, Запад выразил готовность дать «скоординированный военный ответ» при «постоянном нарушении» договора со стороны России.

«Это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе; оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия»,

— сообщает газета.

В первые 24 часа после гипотетического нарушения прекращения огня страны Запада вынесут лишь дипломатическое предупреждение, тогда как реальные действия примут только Вооруженные силы Украины (ВСУ). Если же боевые действия продолжатся, будет запущена вторая фаза плана, при которой в происходящее вмешается так называемая коалиция желающих.

При дальнейшей эскалации и начале масштабного наступления армии стран Запада, в том числе Вооруженные силы США, предпримут скоординированные военные действия. Предположительно, это произойдет спустя 72 часа после первого нарушения перемирия.

FT напомнила, что Великобритания и Франция уже выразили готовность в рамках гарантий безопасности отправить на Украину свои войска сразу после завершения боевых действий.

В НАТО готовы к отправке армий

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде 3 февраля, подтвердил, что члены альянса планируют отправить своих военнослужащих на Украину немедленно после заключения мира с Россией.

«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился»,

— сказал генсек альянса.

Он добавил, что остальные участники блока не останутся в стороне и «будут помогать другим способом». Кроме того, НАТО параллельно с оказанием поддержки Украине будет «оказывать давление на Россию» .

В то же время Рютте заявил, что потенциальное мирное соглашение не должно стать «повторением Будапештского меморандума или Минского соглашения». При этом он повторил сказанный днем ранее тезис главы евродипломатии Каи Каллас о том, что для окончания конфликта Киеву придется принять «трудные решения».

Россия против войск НАТО

2 февраля в МИД РФ в очередной раз напомнили, что Москва выступает категорически против размещения на Украине военных контингентов стран Запада:

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России ».

В министерстве также указали, что «эти шаги Киева и его кураторов» учитываются при определении переговорной позиции России.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что публикация FT о якобы согласованном Западом плане поддержки мирного соглашения на деле является попыткой давления на Россию.

«Во-первых, никакое мирное соглашение еще не подписано, а потому не стоит говорить о будущих документах, содержание которых никому не известно. Во-вторых, подобные публикации — это традиционная попытка оказать давление на Россию, чтобы заставить нас делать то, чего мы не хотим»,

— сказал депутат.

Он подчеркнул, что описанные в статье условия совершенно не устраивают Москву, а потому она будет против включения таких пунктов в потенциальный мирный договор.