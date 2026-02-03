Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

В европейском клубе заявили, что у российского футболиста команды нет стабильности в игре

Спортдиректор «Реала Сосьедад» Бретос: у Захаряна нет стабильности в игре
Ricardo Larreina/Global Look Press

Спортивный директор «Реала Сосьедад» Эрик Бретос заявил, что российскому футболисту команды Арсену Захаряну не хватает стабильности, передает Mundo Deportivo.

«У Захаряна много таланта, но нам трудно добиться от него стабильной игры. Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вернулся к тренировкам. Когда он восстановится, он понравится тренеру», — сказал Бретос.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не допускать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Валерий Карпин высказался о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад».
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!