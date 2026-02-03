В европейском клубе заявили, что у российского футболиста команды нет стабильности в игре

Спортивный директор «Реала Сосьедад» Эрик Бретос заявил, что российскому футболисту команды Арсену Захаряну не хватает стабильности, передает Mundo Deportivo.

«У Захаряна много таланта, но нам трудно добиться от него стабильной игры. Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вернулся к тренировкам. Когда он восстановится, он понравится тренеру», — сказал Бретос.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не допускать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Валерий Карпин высказался о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад».