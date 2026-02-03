Лолиту убрали из шоу «Суперстар!»

Размер шрифта
Критик Горбунов назвал недостатком замену Лолиты на Наташу Королеву в «Суперстаре»
Телекритик Александр Горбунов назвал замену ведущей «Суперстар!» Лолиты Милявской на Наташу Королеву одним из главных недостатков нового сезона.

По мнению Горбунова, Милявская смотрелась в кадре проекта гораздо харизматичнее и ярче, чем Королева. Он заявил, что певица задала большую планку для последующих ведущих.

Горбунов также порассуждал о причине успеха шоу «Суперстар!». Он считает, что популярность проекта связана с модой на ретро и ностальгией. Телекритик сравнил «Суперстар!» с «Фабрикой звезд» для возрастных и состоявшихся артистов. Участием в подобных проектах музыканты могут напомнить о себе и увеличить число поклонников.

«Мы любим вспоминать советские фильмы и мультфильмы, сейчас делают ремейки сказок и так далее. Естественно, что этот тренд на ретро отражается и в телепроектах», — поделился критик.

31 января стартовал новый сезон музыкального шоу «Суперстар!» — «Суперстар! Битва сезонов». Впервые в истории проекта на сцену выйдут победители и самые яркие участники всех пяти сезонов.

