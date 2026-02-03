Размер шрифта
В Венгрии заявили о планах Европы сорвать переговоры в Абу-Даби

Аналитик Кошкович: «коалиция шиллинга» намерена сорвать переговоры по Украине
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Европа намерена сорвать следующий раунд мирных переговоров по Украине, который пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля. Об этом на своей странице в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он прокомментировал пост немецкого аналитика Юргена Наудита, который в соцсети X назвал «нелепыми», «жалкими» и «трусливыми» слова генсека НАТО Марко Рютте о том, что после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска. Наудит подчеркнул, что украинцам нужна защита «сейчас».

«Это означает лишь одно: грядет очередной раунд мирных переговоров, и «коалиция шиллинга» намерена его сорвать», — подчеркнул Кошкович.

Также под постом Кошкович назвал украинцев «разрушенной нацией без будущего», однако отметил, что Украина после заключения мира «все равно будет существовать».

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта должен состояться 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что со стороны РФ в нем будет участвовать та же делегация, что и на прошлых переговорах 23 и 24 января.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби должен состояться еще 1 февраля, однако их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах 4-5 февраля стороны будут обсуждать предложения российской стороны, которая согласовала позиции с президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Британии не исключили попыток Каллас сорвать переговоры России и Украины.
 
