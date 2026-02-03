Миром правят педофилы? Какие теории заговора оказались правдой еще до Эпштейна

В 2016 году небольшая группа американцев расследовала «пиццагейт» — теорию, что США якобы управляет тайная секта педофилов со штаб-квартирой в одной из вашингтонских пиццерий. Тогда над этим смеялись, но в свете недавно опубликованных документов становится не до смеха: оказывается, сильные мира сего, от Дональда Трампа до Билла Гейтса, и правда тесно контактировали с Джеффри Эпштейном, арестованным за торговлю людьми. Это не первый раз, когда безумная теория заговора оказалась правдой: существовали и настоящие врачи-убийцы, и захватившее власть над страной тайное общество, и заговор капиталистов ради фашистского переворота в США, и даже спецпрограмма ЦРУ по контролю разума.

В конце января минюст США опубликовал свежие «файлы Эпштейна», из которых следует, что с известным финансистом, работорговцем, насильником, педофилом и устроителем сексуальных вечеринок вела дела мировая элита. Контакты с Эпштейном поддерживали и Дональд Трамп, и Илон Маск, и Билл Гейтс, и Билл Клинтон, и британский принц Эндрю, и режиссер Вуди Аллен, и отец современной левой мысли Ноам Хомский, а также многие десятки известных политиков, звезд и бизнесменов.

Наверняка не все из них катались на остров Эпштейна, куда он свозил доставляемых со всего мира малолетних рабов и рабынь для создания элитного борделя. Однако с публикацией файлов получила частичное подтверждение самая безумная и прежде считавшаяся невероятной теория заговора, гласившая, что у руля мира стоят преступники, которые устраивают безумные оргии с изнасилованиями, творят немыслимое ради извращенных удовольствий и регулярно убивают людей по малейшей прихоти — в файлах содержатся многочисленные указания и на это.

Демократы в конгрессе утверждают, что администрация президента США на самом деле не раскрыла и половины записей. Возможно, справедливое разбирательство установит непричастность многих из упомянутых в них лиц к реальным преступлениям, — в конце концов, Эпштейн был еще и финансистом, а на его острове удовольствий были и взрослые девушки, приехавшие туда сами ради денег. Но масштаб связей мировой элиты с работорговцем-педофилом впечатляет и заставляет вспомнить другие, не менее жуткие истории, которые изначально отметали как «теорию заговора».

Тайный орден апартеида

В истории есть как минимум один случай, когда тайное общество правило целой страной десятилетиями. Это было Братство Африканеров (Брёдербонд), имевшее полный контроль над Южноафриканской республикой с первой половины XX века и по 1990-е годы. Братство возникло как ответ на британское завоевание страны в начале XX века, когда насаждаемые англичанами либеральные порядки стали угрожать культурной самобытности потомков голландцев — буров, или африканеров. Африканеры, понимая, что силой оружия Британскую империю не победить — они уже попытались и проиграли, — решили захватить в колонии власть.

Буры, 1906 год Scherl/Global Look Press

Изначально Брёдербонд выглядел скорее как закрытый кружок любителей бурской культуры и языка. Однако очень быстро он превратился в настоящий тайный штаб африканерского национализма, который вырабатывал политику и стратегию. «Братья» поддерживали строгую иерархию и конспирацию: местные члены собирались в ячейки по 10–20 человек, а все ячейки одного города координировались избранными представителями, составлявшими центральный комитет. Городские комитеты координировались региональными, а на самом верху находился национальный совет.

В каком-то смысле Брёдербонд был антиподом клуба друзей Эпштейна — туда брали только женатых мужчин, соответствующих строгим правилам протестантской морали. Член братства должен был вести традиционную семейную жизнь, не иметь сексуальных контактов, кроме как с женой, регулярно ходить в церковь, не играть в азартные игры, не злоупотреблять алкоголем и, разумеется, быть патриотом. Любое аморальное поведение и тем более преступления были основаниями для дисквалификации, а для отказа при вступлении было достаточного одного обоснованного возражения от уже действующего члена.

Тем не менее это был не просто клуб патриотически настроенных семьянинов. Политическим фасадом Брёдербонда была Национальная партия, удерживавшая власть с 1948 года. Ее же главной политикой был апартеид — система жесткой расовой сегрегации, суть которой сводилась к тому, что черные не должны были иметь никаких контактов с белым обществом, но должны были на него работать. Отдаленно это напоминало попытку нацистской Германии исключить из жизни евреев — с той лишь разницей, что у буров была своя строгая мораль, и потому даже на пике войны против черных повстанцев они никогда не рассматривали систематическое истребление чернокожих в концлагерях.

Потерял власть Брёдербонд лишь в 1990-х годах, когда его идеи перестало поддерживать белое население, а страна начала задыхаться от международных санкций и отказалась от апартеида.

Фашистские волки с Уолл-стрит против Рузвельта

В 1933 году к власти в США пришел президент Франклин Рузвельт, который планировал преодолеть последствия Великой депрессии с помощью масштабного государственного вмешательства в экономику. Это означало большие налоги, регулирование бизнеса, программы помощи бедным и безработным, а также отмену золотого стандарта , чтобы развязать себе руки в вопросах финансов. В наши дни все эти меры считаются нормой, однако тогда часть влиятельных бизнесменов с Уолл-стрит решила, что раз демократически избранный президент решил накинуть им на шею петлю, то, значит, «правы» были насчет демократии Муссолини с Гитлером.

Сведения об их заговоре отрывочны и получены в основном из показаний Смедли Батлера, отставного генерал-майора Морской пехоты США, героя войн в центральной Америке и Первой мировой. В 1932 году он стал еще более популярной фигурой, когда выступил перед палаточным лагерем обедневших ветеранов войны, собравшихся в Вашингтоне, чтобы потребовать у правительства причитающиеся бонусные выплаты. Батлер поддержал митингующих и обратился к ним с речью, призвал бороться за свои права до конца и возмущался: сейчас ветеранов называют бродягами и оборванцами, а в 1917 требовали умереть за родину и за свободу во всем мире.

Смедли Баттлер с вытянутой вверх рукой приветствует американских ветеранов, поставивших палаточный городок в Вашингтоне, 1932 год Midweek Pictorial

Спустя несколько дней палаточный лагерь разогнали посланная президентом Гувером армия и полиция при поддержке танков, но слава защитника ветеранов и патриотов прилипла к Батлеру накрепко. Через год, уже после победы Рузвельта, к нему домой прибыли два эмиссара — высокопоставленных члена «Американского легиона», официальной и лояльной правительству ветеранской организации США. Они выступали от имени «простых обедневших бойцов» и призывали свергнуть руководство «Легиона», которое не заботится о простых ветеранах — с последним утверждением Батлер был полностью согласен.

Но генерала смутили два факта. Во-первых, эмиссары говорили от имени «простых солдат», но приехали к нему на роскошном автомобиле Packard с водителем, носили сшитые на заказ безупречные костюмы и размахивали чековыми книжками с пятизначными суммами. Во-вторых, они неумело пытались настроить его против Рузвельта — якобы тот внес его в черный список Белого дома, хотя еще полгода назад президент с радостью принимал его помощь. Генерал отказался, но через какое-то время те же эмиссары приехали опять — на этот раз предложили устроить в Чикаго постановочный ветеранский митинг. Туда людей планировали свозить поездами, а Батлер перед «восторженной» толпой бы зачитал требования к правительству США вернуться к золотому стандарту.

О том, в чем суть золотого стандарта, чем он хорош и почему его отменили, не знал даже генерал — зато теперь он стал разбираться и читать газеты. Чем больше он погружался в эту тему, тем лучше понимал — отмена золотого стандарта почему-то сильно беспокоит американских магнатов, а его самого пытаются втянуть в какую-то историю. Это подтвердилось спустя год, когда в августе-сентябре 1934 года эмиссары сняли маски и рассказали о планируемом фашистском перевороте в ходе марша ветеранов на Вашингтон, а Батлера, как популярного генерала, прочили в диктаторы.

Генерал вскрыл заговор и дал показания конгрессу, но настоящего расследования так никто и не провел. Лидером эмиссаров, говоривших с генералом, был нью-йоркский биржевой брокер Джеральд МакГвайр, но в масштабе государства он был фигурой слишком мелкой. Американские социалисты считали, что одним из теневых руководителей переворота был Джон Морган, глава крупного банка J.P. Morgan, — но, опять таки, прямых доказательств этому нет.

Так что однажды в США чуть было не случилось то, о чем многократно предупреждала газета «Правда» в 1930-е годы — капиталисты пойдут на все, чтобы сохранить свои деньги и власть, в том числе на приведение к власти фашистов.

Убийцы в белых халатах

До появления антибиотиков сифилис был довольно опасным и трудноизлечимым заболеванием. Стандартными лекарствами считались йод и ртутные мази, но их эффективность была не слишком высокой. Но в конце 1920-х годов перед американскими врачами встал научный вопрос — что будет, если годами не лечить сифилис вообще?

Разумеется, ни один нормальный человек добровольно не согласится проверять это на себе, и даже заключенные в тюрьме поднимут бунт. Поэтому для опытов медики выбрали бедных американских темнокожих рабочих-издольщиков, которые возделывали землю и платили с нее оброк владельцу. Но даже их пришлось обмануть.

Врач забирает кровь на анализ у одного из подопытных афроамериканцев National Archives Atlanta

В 1932 году исследователи Службы общественного здравоохранения США совместно с Университетом Таскиги набрали алабамских афроамериканцев и, пользуясь их неграмотностью, пообещали лечить их от «плохой крови» экспериментальными методами. Всего было набрано 600 человек, из которых 399 были больны, а остальные составляли контрольную группу.

Десятилетиями больным в ходе эксперимента обещали медицинскую помощь или хотя бы бесплатные похороны. На самом деле помощь им оказывали только при заболеваниях, не связанным с сифилисом, а от «плохой крови», как неграмотные люди называли сифилис, за редким исключением давали лишь плацебо. Эксперимент прервали лишь в 1972 году, и за это время напрямую от сифилиса умерло 28 испытуемых, 100 скончались от связанных с ним осложнений, 40 жен больных оказались инфицированы, а 19 детей родились с врожденным сифилисом. Все это время условием эксперимента был отказ от любой другой программы лечения, в том числе с помощью доступного после Второй мировой войны пенициллина.

Так что медики из Таскиги стали настоящими убийцами в белых халатах и авторами жестокого эксперимента над людьми.

Контроль разума

Сама по себе идея влияния на чужой разум стара, и в ней нет ничего необычного. Манипулятивные люди отравляют жизнь своей семье и близким, мошенники обманом заставляют жертв следовать своим инструкциям, а пропаганда способна внушить миллионам людей веру в великого вождя или зловещих врагов, угрожающих всем. Но в 1950-х годах в ЦРУ решили опробовать другой метод — управлять людьми не через обман и манипуляции, а напрямую, как марионеткой. Глава проекта, химик Синди Готлиб, считал, что процесс надо проводить в два этапа. Во-первых, нужно было «взорвать» существующий разум. Во-вторых, — найти способ «вставить новый разум» в образовавшуюся пустоту.

Документ про проекту MKUltra

Как осуществить вторую часть плана, он так и не придумал, зато для первой нашел отличный метод — недавно изобретенный наркотик ЛСД. От прочих психоактивных веществ он отличается тем, что не вызывает ни эйфории, ни классического опьянения, зато сильно меняет зрительное восприятие, взывает галлюцинации и спутанный, бредовый ход мыслей.

ЛСД тайно давали совершенно разным подопытным. Например, им травили сидящего в тюрьме криминального авторитета Уайти Балджера. Ему якобы давали лекарство от шизофрении, хотя на самом деле наоборот, смотрели, как быстро он сойдет с ума от психоделиков. Другой известной жертвой стал военврач и член отдела секретных операций капитан Фрэнк Олсон. В 1953 году он согласился на участие в испытании вымышленной «сыворотки правды», которая на самом деле была большой дозой ЛСД. Вернувшись после эксперимента домой, он выглядел потерянным и дезориентированным, не мог нормально общаться с семьей, а спустя неделю покончил с собой.

Но по-настоящему Готлиб развернулся в секретных тюрьмах ЦРУ по всему миру, заключенных которых не защищают американские законы. Туда доставляли низовых коммунистических агитаторов и агентов, тех, кого сам Готлиб называл расходниками, — разумеется, офицеры КГБ или Штази оказаться жертвами едва ли могли. А «расходники» помещали в камеру, где на протяжении дней и недель накачивали психотропными препаратами и попутно пытали традиционными методами вроде холода, тепла или электрошока. Целью было стереть прошлую личность, что в какой-то степени удавалось — от огромных доз ЛСД люди превращались в тяжело психически больных инвалидов, подчас в целом недееспособных. Все попытки имплантировать им новую личность, разумеется, заканчивались провалом, и потому «израсходованного» человека убивали, выбрасывали на улицу или оставляли в заключении.

В этом вопросе существует столь большая неопределенность потому, что ЦРУ умеет хранить секреты. В 1972 году, когда общественность США была в ужасе от Уотергейтского скандала, глава ЦРУ Ричард Хелмс предвидел, что волна возмущений дойдет и до разведки, и потому приказал все материалы уничтожить. Все бумаги, фотографии, кинопленки и магнитофонные ленты направились в печку или шрёдер, ни осталось ничего, чтобы могло лечь в основу уголовного дела. Президентская комиссия Нельсона Рокфеллера, расследовавшая деятельность ЦРУ, смогла найти лишь крохи от той программы, в основном косвенные свидетельства, не раскрывающие все масштабы преступлений. Компенсации получили лишь те, кто мог доказать нанесенный ущерб, — например, семья врача Олсона.

Но на протяжении 20 лет правдой была одна из самых зловещих и нелепых теорий заговора — что ЦРУ тайно пытается управлять человеческим разумом.