Макрону указали на ошибки после его слов о контактах с Путиным

Эксперт Эпископос: Макрон упустил момент для начала диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о подготовке контактов с российским лидером Владимиром Путиным, упустил подходящий момент для начала диалога. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

«Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно», — написал Эпископос.

Эксперт указал на то, что мирный процесс уже слишком четко определен, чтобы Европа могла на него повлиять. При этом он не исключил, что европейские лидеры, в том числе Макрон, могут сыграть позитивную роль, если начнут взаимодействовать с Россией по вопросам, которые потенциально их касаются. По словам Эпископоса, это санкции и гарантии безопасности.

Однако эксперт считает, что Макрону не стоить возглавлять переговорный процесс, учитывая негативный эффект от его дипломатической активности в начале 2022 года.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению политолога Сергея Федорова, если Макрон не поменяет свою позицию по Украине, то его контакты с Путиным могут завершиться очередной порцией оскорблений со стороны французского политика.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.