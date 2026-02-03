Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Дети, выброшенные матерью с балкона в Ленобласти, получили переломы и гематомы

78.ru: дети, выброшенные матерью с балкона в ЛО, получили переломы и синяки
Shutterstock/FOTODOM

Стало известно, какие травмы получили дети, которых мать выбросила с балкона в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Старшая девочка получила синяки в области челюсти и покраснения на коже. У младшей диагностировали переломы рук и ног, ее конечности зафиксировали, чтобы избежать смещения костей. Сейчас дети находятся в сознании, двигаются и много плачут.

Отмечается, что за полтора месяца до трагедии женщина начала переживать за старшую дочь, которая в возрасте полутора лет не разговаривала. Она изучала материалы о детском аутизме и решила, что у ребенка может быть такой диагноз. На этом фоне, по имеющимся данным, женщина впала в депрессивное состояние и стала слышать голоса.

Инцидент произошел в Новогорелово, 23-летняя иностранка вышла на общий балкон многоэтажки и выбросила с высоты 16-го этажа двоих детей 2024 и 2025 годов рождения, после чего свела счеты с жизнью.

Ранее уфимец с психическим заболеванием выбросил дочь из окна и пошел под суд.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!