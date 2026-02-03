Дети, выброшенные матерью с балкона в Ленобласти, получили переломы и гематомы

Стало известно, какие травмы получили дети, которых мать выбросила с балкона в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Старшая девочка получила синяки в области челюсти и покраснения на коже. У младшей диагностировали переломы рук и ног, ее конечности зафиксировали, чтобы избежать смещения костей. Сейчас дети находятся в сознании, двигаются и много плачут.

Отмечается, что за полтора месяца до трагедии женщина начала переживать за старшую дочь, которая в возрасте полутора лет не разговаривала. Она изучала материалы о детском аутизме и решила, что у ребенка может быть такой диагноз. На этом фоне, по имеющимся данным, женщина впала в депрессивное состояние и стала слышать голоса.

Инцидент произошел в Новогорелово, 23-летняя иностранка вышла на общий балкон многоэтажки и выбросила с высоты 16-го этажа двоих детей 2024 и 2025 годов рождения, после чего свела счеты с жизнью.

