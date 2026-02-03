На Украине заявили о продолжающемся неделю пожаре на нефтехранилище

«Страна.ua»: Во Львовской области не потушили нефтехранилище после удара

Во Львовской области на западе Украины спустя неделю после удара ВС России не потушили пожар на нефтехранилище. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Во Львовской области до сих пор не потушили пожар после удара 27 января», — отмечается в публикации.

27 января украинские СМИ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по объекту критической рабочей силы «Нафтогаза» во Львовской области. В результате обстрела возник пожар. Все технологические процессы на объекте были остановлены.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по Одессе в ночь на 27 января нанесли тяжелый ущерб энергетической системе региона.

По его словам, по Одессе было выпущено более 50 беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись на объекты, которые отвечают за генерацию и распределение электроэнергии.

В Минобороны РФ признали удары по территории Украины. В ведомстве сообщили, что было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

