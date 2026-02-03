В Госдуме заступились за актрису Артамонову, которую хотят судить за самооборону

Против актрисы театра Et Cetera Анны Артамоновой возбудили уголовное дело после того, как она ударила ножом мужчину, напавшего на ее сына. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что дело должно рассматриваться объективно — без влияния диаспор и активистов.

«Из видеозаписи, которая стала достоянием общественности, ясно, что женщина пыталась защитить своего сына, которого в тот момент избивали. Причем в этой драке силы были явно не равны. И, подозреваю, что актриса, многодетная мать и волонтер СВО не просто так схватилась за нож. Насколько такие действия были обоснованы, должно разобраться следствие и суд. Но для того, чтобы следствие было беспристрастным, его нужно оградить от постороннего влияния и давления. Имею в виду диаспоры и «общественников», которые в таких ситуациях часто пытаются «порешать вопросы». Мы живем в правовом государстве и такие попытки «договорняков» со следствием и судом должны жестко пресекаться, а «решалы» — нести уголовную ответственность», — сказал он.

По мнению парламентария, подобные дела должны рассматриваться судом присяжных.

«Много лет наша партия выступает за расширение практики применения суда присяжных. Это укрепит доверие граждан к судебной системе и сделает наш суд более справедливым», — добавил он.

3 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова может получить тюремный срок из-за того, что она ножом отбивалась от мужчины, напавшего на ее сына на парковке. По данным канала, 12 января неизвестный помешал актрисе припарковаться, из-за чего начался конфликт. К месту происшествия подъехали трое сыновей мужчины и начали жестоко избивать 19-летнего сына Артамоновой и его друга. Когда у одного из нападавших актриса заметила холодное оружие, она кинулась защищать сына и один раз ударила инициатора драки ножом в спину — этот момент попал на видео, снятое дочерью женщины.

После драки Артамонову доставили в участок, а правоохранители, несмотря на показания очевидцев о зачинщике конфликта, завели на нее уголовное дело.

