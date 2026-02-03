«Жалкая жена» с «гитлеровскими» усами: почему в США возненавидели Меланию Трамп

В разгар сильнейшего внутриполитического кризиса в США вышел на экраны документальный фильм «Мелания» о первой леди страны. СМИ сообщали, что билеты на сеансы не продаются, сравнивали картину с пропагандистским «Триумфом воли» и называли главную героиню «жалкой женой одного из самых противоречивых людей на планете». Активисты же дорисовывали на плакатах с Меланией Трамп «гитлеровские» усы и экскременты, обвиняли ее в безразличии к стране. Но зритель ответил долларом: в первый уикенд фильм собрал больше $7 млн. «Газета.Ru» — о том, как ожидания не совпали с реальностью.

В США вышел документальный фильм «Мелания», посвященный жизни первой леди США Мелании Трамп в течение 20 дней до инаугурации ее мужа, — и неожиданно для всех собрал рекордную кассу. В первый уикенд проката в 1778 кинотеатрах Северной Америки картина заработала более $7 млн: это самый высокий результат для документального фильма, не связанного с музыкой, за последние десять лет.

При этом перед премьерой картине предсказывали полный провал: кинокритики отзывались про док весьма негативно, а СМИ отчитывались о кинотеатрах, отменяющих сеансы из-за того, что не могли распродать билеты. Фильм даже установил необычный рекорд: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он показал наибольшую за последние 27 лет разницу между оценками критиков и зрителей. Фильм одобрили только 10% критиков, а вот зрители дали ему оценку в 99%.

Amazon

«Эта женщина прекрасна»

Кинотеатры, показывающие «Меланию», пустовали в штатах, традиционно голосующих за демократов. Например, в Бостоне в одном из крупнейших кинотеатров сети AMC, прокатывающей фильм, был продан лишь один билет. Обратная ситуация наблюдалась в городах Техаса, Флориды, Аризоны: там во многих залах все билеты были раскуплены.

По данным Amazon, выкупившей права на производство и прокат фильма за $40 млн, большую часть аудитории картины — 72% — составили женщины, а возраст 83% зрителей — больше 45 лет. Оценили и расовый разброс: 75% посетителей сеансов — белые, 11% — выходцы из стран Центральной и Южной Америки.

Репортаж CNN подтвердил статистику. Журналисты издания побывали на сеансах «Мелании» в разных городах и отметили, что кино идут смотреть женщины в возрасте. Так, в одном из кинотеатров Индианаполиса группа примерно из 100 человек, в основном пожилых женщин, выкупила первые 10 рядов в первый же день проката «Мелании». Одна из зрительниц призналась журналистам, что была изумлена выносливостью первой леди: в картине показано, что Трамп провела весь день инаугурации 20 января 2025 года в туфлях на высоких каблуках, выдержала в них три инаугурационных бала и лишь в 2 часа ночи, вернувшись в Белый дом, смогла сбросить неудобную обувь.

Мелания Трамп Global Look Press

Как отмечали опрошенные CNN зрители фильма, они купили билеты, чтобы продемонстрировать поддержку первой семье страны. «Эта женщина прекрасна, она очаровательна и мила — и при этом очень сильная личность. Если бы у меня была дочь, я бы хотела, чтобы она была такой, как она», — сказала 74-летняя Мэри Эйке из Лос-Анджелеса. Другая жительница города, 83-летняя Ева Хакетт, призналась, что ее впечатлило, насколько много работы у первой леди.

Похожие впечатления были и у других опрошенных репортерами зрительниц из разных городов: все они подчеркивали, что обожают Меланию Трамп, а одна даже рассказала, что всплакнула, когда первая леди говорила о своей матери, скончавшейся в начале 2024-го.

Реклама документального фильма «Мелания» на улице Пикадилли в Лондоне, январь 2026 года Keystone Press Agency/Global Look Press

«Взятка Трампу»

Абсолютно противоположные оценки высказали критики большинства американских изданий. В преддверии премьеры общий тон статей был, скорее, пренебрежительным или осуждающим. Например, журнал Rolling Stone, рассказывая о предварительном показе для избранных гостей в Белом доме, подчеркнул: просмотр состоялся в день убийства медбрата Алекса Претти в Миннеаполисе. О драматических событиях в этом городе напомнил и The Hollywood Reporter в своем репортаже с премьеры фильма в Кеннеди-центре 29 января.

Говоря о ленте, никто не забыл также упомянуть, что для режиссера картины Бретта Ратнера это первый проект с 2017 года — когда множество женщин, в том числе известных актрис, обвинили его в сексуальных домогательствах.

Протестующие перед показом документального фильма «Мелания» в Вашингтоне, 29 января 2026 года IMAGO/Matrix Images/Global Look Press

Еще один обязательный пункт — те самые $40 млн, которые заплатил за лицензию на производство продолжения и прокат фильма Amazon. Дело в том, что $28 них получила лично Мелания Трамп как частное лицо — The Hollywood Reporter, как и многие другие, предполагает, что Джефф Безос был согласен выложить такие деньги, чтобы укрепить свои связи с правительством. А уж общий бюджет картины — $75 млн — телеведущий Джимми Киммел и вовсе назвал взяткой.

Тот факт, что картину активно продвигал сам президент США Дональд Трамп, называвший ее «must see», лишь давал еще больше поводов критиковать фильм. Неудивительно, что после премьеры Variety, Independent, Vanity Fair, Empire и другие называли проект «пропагандой» и сравнивали его с картинами Лени Рифеншталь. «Как и «Триумф воли» Лени Рифеншталь, «Мелания» — это проект с очевидной целью: создать звездный миф вокруг Мелании Трамп, навязывая мысль, будто она — нечто большее, чем жалкая жена одного из самых противоречивых людей на планете», — написал журнал Rolling Stone.

Дональд Трамп и Мелания Трамп на премьере документального фильма «Мелания» в Вашингтоне, 29 января 2026 года Kylie Cooper/Reuters

«Усы Гитлера» на рекламных плакатах

Рекламная кампания ленты, в рамках которой плакаты с фотографией Трамп авторства знаменитой Эллен фон Унверт разместили на автобусных остановках, оказалась, как считают западные журналисты, неудачной.

Вандалы изощрялись в остроумии, «добавляя» Мелании Трамп «усы Гитлера». Одна из активисток в Лос-Анджелесе даже пририсовала ей экскременты, как будто первая леди испражнилась на американский флаг. Эти люди, кстати, взяли на себя ответственность и объяснили, что таким образом протестуют против миграционной политики президента Трампа (рекламная кампания совпала с протестами в Миннеаполисе и гибелью двух гражданских от рук полиции).

«Мы знаем, что как гордой иммигрантке Мелании [наплевать] на Америку. Мы также знаем, что предварительные продажи на ее документалку ужасны», — заявила группа активистов в соцсетях.

Дело кончилось тем, что в Лос-Анджелесе пришлось снять автобусы с фотографией Мелании с маршрутов, где ее плакаты особенно активно уродовали. Транспорт перевели на более спокойные участки.