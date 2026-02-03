Путин заявил о необходимости восстановления темпов роста экономики России

России нужно добиться восстановления темпов, которыми растет национальная экономика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия первого в этом году совещания по экономическим вопросам, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Нужно добиться восстановления темпов роста экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда», — отметил он.

5 января президент России Владимир Путин поручил обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики России. Согласно соответствующему документу, правительство РФ совместно с Центральным банком России и властями регионов должно обеспечить восстановление в текущем году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ (4-5%).

Ранее Путин заявил, что посадка российской экономики происходит плавно, но с дисбалансами.