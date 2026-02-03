Размер шрифта
Российские флаги запретили проносить на все объекты Олимпиады-2026

Владимир Астапкович/РИА Новости

Флаги России запретили проносить на все объекты Олимпиады-2026, передает ТАСС.

Проносить запрещено современные и исторические флаги, а также предметы, которые могут быть связаны со странами, спортсменам которых разрешено участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Дмитрий Губерниев обвинил президента Италии в лицемерии.
 
