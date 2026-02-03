Размер шрифта
«Мама, мой психолог поет»: Овруцкий станет участником «Голоса»

Композитор Леонид Овруцкий поучаствует в шоу «Голос»
Певец, блогер и композитор Леонид Овруцкий сообщил в беседе с kp.ru, что станет участником шоу «Голос».

Овруцкий объяснил, что не все подписчики его блога знают о его музыкальной деятельности.

«Однажды кто-то выложил в сторис видео, отметил меня: я пел на канале «Россия» в какой-то программе. И под видео был комментарий из разряда: «Мама, мой психолог поет», — вспомнил артист.

Композитор признался, что ситуация его позабавила. Однако тогда он задумался, что надо что-то делать с такой ситуацией. Овруцкий добавил, что также решился на участие в проекте ради того, чтобы не ограничивать себя и не привязываться к образу себя из прошлого.

«Ведь когда мы боимся разрушить эту картинку прошлого и не делаем что-то в настоящем, мы перестаем жить в настоящем. А мне не хочется переставать жить…» — поделился певец.

Премьера 14 сезона шоу «Голос» состоялась 23 января. Ведущей проекта снова выступила Яна Чурикова. В кресле наставников оказались Владимир Пресняков, Пелагея, Анна Asti и Ильдар Абдразаков.

Ранее Егор Бероев раскрыл подробности расставания с Алферовой.
 
