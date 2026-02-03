В Совфеде заявили о «крушении» морального лидерства Запада

Дело финансиста Джеффри Эпштейна показывает, что моральное лидерство Запада «закончилось крушением». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

«Моральное лидерство Запада, и до того бывшее сомнительным, закончилось крушением. Низвержение с зияющих высот храма на холме и пьедестала верховных судей остального человечества стало явью. Как было — уже не будет. Что и требовалось доказать. Слава Богу», — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что чем бы не закончилось дело Эпштейна, вывод о крушении морального лидерства Запада несомненен.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу Эпштейна, которого обвиняли в педофилии, изнасилованиях и торговле людьми. Опубликованные материалы содержат более двух тысяч видео и 180 изображений, в том числе порнографию.

Газета The New York Times (NYT) нашла среди файлов 5,3 тысячи документов, где более 38 тысяч раз упомянут президент США Дональд Трамп, а также связанные с ним люди и термины. Кроме того, в файлах фигурируют и другие политики. При этом экс-замдиректора ФБР Дэн Бонджино подчеркнул, что в материалах не оказалось неопровержимых доказательств против влиятельных персон.

Эпштейна арестовали еще в 2019 году. Однако приговор ему вынести не успели, так как 10 августа 2019 года жизнь финансиста закончилась в заключении. Правоохранители пришли к выводу, что Эпштейн совершил самоубийство.

