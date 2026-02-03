Расходы Индии вырастут из-за отказа от российской нефти

Bloomberg: из-за отказа от нефти из РФ расходы Индии вырастут менее чем на 2%

Переход на альтернативы российской нефти увеличит импортные расходы Индии, но менее чем на 2%. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на российское рейтинговое агентство АКРА.

«Рейтинговое агентство АКРА оценивает, что переход на альтернативы российской нефти увеличит импортные расходы Индии менее чем на 2%. АКРА ожидает, что Индия будет закупать больше венесуэльской нефти, которая в настоящее время дешевле международных эталонных показателей», — пишет СМИ.

Издание отмечает, что Россия в последнее время стала главным поставщиком нефти в Индию, однако после введения Трампом 25% вторичных пошлин на импорт индийских товаров, закупки замедлились.

Теперь же индийские нефтеперерабатывающие заводы переориентируются на поставщиков с Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Ирак, чьи сорта нефти схожи с российской экспортной смесью «Урал», пишет Bloomberg.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупать нефть у России. После этого США решили отменить дополнительные пошлины на индийские товары в размере 25%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за заявлениями Трампа о возможном прекращении закупок Индией российской нефти. А вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефть из РФ остается востребованной на глобальном энергетическом рынке, вопреки давлению США.

Ранее в Индии высказались об отказе от российской нефти.