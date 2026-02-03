В Белгороде наступил блэкаут после серии взрывов и ракетной тревоги

Серия взрывов прозвучала над Белгородом, в области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали местные жители, после серии взрывов в нескольких районах города пропал свет. Перебои с электричеством также наблюдаются в шести населенных пунктах, расположенных неподалеку от Белгорода.

По данным журналистов, в городе работает сирена воздушной опасности. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают по воздушным целям.

Telegram-канал Mash сообщил, что после серии взрывов и ракетной тревоги в Белгороде наступил блэкаут. Без света оказались сам город и несколько округов, в том числе Белгородский, Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский. Отключения электричества фиксируют и в Старом Осколе — там проблемы начались во время обстрела. Местные жители рассказали, что слышали как минимум 20 взрывов.

Информацию об отключении электроснабжения на водозаборах после ракетного обстрела подтвердил водоканал Белгородской области. На данный момент на местах аварий находятся специалисты, которые оценивают масштаб нарушений.

Местный оперштаб сообщил, что в случае критической обстановки для жителей организуют пункты обогрева и подвоз воды.

Новость дополняется