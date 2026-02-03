Размер шрифта
Бутилированная вода оказалась вреднее водопроводной

STE: в бутилированной воде больше микропластика, чем в водопроводной
kei907/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые бренды бутилированной воды содержат значительно больше микропластика и нанопластика, чем обычная водопроводная вода. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо, разработавшие новый метод обнаружения мельчайших пластиковых частиц. Работа опубликована в журнале Science of The Total Environment (STE).

Микропластик и нанопластик — это крошечные фрагменты синтетических полимеров, которые образуются при разрушении пластиковой упаковки и других изделий. Сегодня они обнаруживаются практически повсюду — от океанов и почв до воздуха и питьевой воды.

В ходе работы исследователи проанализировали образцы воды с четырех станций водоочистки вблизи озера Эри, а также воду шести популярных брендов бутилированной воды. Оказалось, что в бутылках содержится в среднем в три раза больше нанопластиковых частиц, чем в очищенной водопроводной воде.

«Если человек хочет снизить ежедневное воздействие потенциально вредных веществ, самый простой шаг — пить воду из-под крана, а не покупать бутилированную», — пояснил ведущий автор исследования Меган Джеймисон Харт, аспирантка в области экологических наук.

Ранее ученые уже изучали микропластик в питьевой воде, однако нанопластик долгое время оставался «невидимым» из-за своих крайне малых размеров. В новом исследовании применили сочетание сканирующей электронной микроскопии и инфракрасной фототермической спектроскопии, что позволило выявлять и идентифицировать частицы на наноуровне.

Более половины всех обнаруженных частиц оказались именно нанопластиками. В бутилированной воде их источником, как и ожидалось, чаще всего служила сама упаковка. А вот происхождение нанопластика в водопроводной воде пока остается неясным.

Хотя влияние микропластика и нанопластика на здоровье человека до конца не изучено, ученые отмечают, что именно самые мелкие частицы способны проникать через биологические барьеры и накапливаться в тканях организма.

«Мы пока не понимаем всех рисков, связанных с воздействием нанопластика, но уже есть данные, что он может быть вреден. Поэтому разумно стараться минимизировать контакт с ним», — отметил Харт.

Авторы подчеркнули, что включение нанопластика в анализы может изменить представления о масштабах пластикового загрязнения и помочь в разработке более эффективных технологий очистки воды в будущем.

Ранее был назван напиток, снижающий риск сердечных болезней, диабета и деменции.
 
